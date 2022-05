Bielorussia, vietata la vendita di "1984" di George Orwell e arrestato capo della casa editrice

Il romanzo "1984" di George Orwell è stato bandito in Bielorussia. La vendita del libro è ora vietata. Lo riporta il canale informativo Belsat, che cita il quotidiano SB-Bielorussia Segodnya secondo cui, inoltre, il libro di Olgerd Bakharevich "Dogs of Europe" è stato riconosciuto come materiale estremista.

Il romanzo "1984" in lingua bielorussa è stato ripubblicato nel 2020 e nel 2021 dalla casa editrice Yanushkevich. Lo stesso Andrei Yanushkevich è stato arrestato il 16 maggio dal GuboPiK (Main Directorate for Combating Organized Crime and Corruption), e anche la libreria della casa editrice Knigavka è stata chiusa dalle forze di sicurezza.