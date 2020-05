Virus, in Francia piano riaperture dall'11maggio. Gran Bretagna verso allentamento del lockdown

Il coronavirus nel mondo continua a correre: sono più di 263mila le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 nel mondo e oltre 3,7 milioni quelle contagiate. Sono dati della Johns Hopkins University, che parla di 263.831 vittime a livello globale e di 3.755.341 casi. In Europa, il Paese più colpito in termini di morti è la Gran Bretagna con 30.150 decessi, mentre per quanto riguarda i contagi il numero maggiore si registra in Spagna, dove si contano 220.325 casi.

Francia riparte. «Il piano può essere avviato questo lunedì 11 maggio, è una buona notizia»: questo l'annuncio del premier francese, Edouard Philippe, in apertura della conferenza stampa sulla riapertura dopo il lockdown. «Il Paese è diviso in due», ha detto il premier francese Edouard Philippe annunciando il piano di riapertura a partire da lunedì, con le cartine divise in dipartimenti verdi e rossi. Nei dipartimenti in rosso, la riapertura ci sarà ma con maggiori cautele. Due sono le zone citate come rosse, quella oltremare di Mayotte e quella dell'Ile-de-France, la regione di Parigi, dove l'epidemia è calata «ma non quanto sperato». In questi dipartimenti «non riapriranno le scuole medie». Il ministro dell'Educazione francese Jean-Michel Blanquer ha annunciato che «riapriranno l'80-85% delle scuole» nel Paese, in grado di riaccogliere «un milione di studenti con 130.000 insegnanti»

Gran Bretagna. Il governo di Boris Johnson è riunito per esaminare, nel consiglio dei ministri del giovedì, un allentamento parziale del lockdown nel Regno Unito atteso a partire da lunedì malgrado il numero di morti nel Paese, picco europeo in cifra assoluta dopo il sorpasso sull'Italia. Il piano di avvio di una Fase 2 sarà illustrato dal premier al Paese domenica e ieri Johnson in Parlamento, pur rimanendo cauto sulla necessità di evitare «il disastro» di un secondo picco, ha evocato per la prima volta esplicitamente la prospettiva di qualche restrizione in meno già dalla settimana prossima. Il superamento del primo picco ufficializzato nel Regno nei giorni scorsi e il calo di contagi e ricoveri «non deve ingannarci né farci rischiare un secondo picco più virulento», ha avvertito oggi stesso il ministro per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, intervistato dalla Bbc prima della riunione. La stampa preme tuttavia in gran parte sul governo Tory, con titoli che già festeggiano l'accantonamento da lunedì dell'intimazione generalizzata a restare a casa.

Olanda in salita. Tornano a salire i casi. Nelle ultime 24 ore, ha riferito l'Istituto nazionale per la salute pubblica (Rivm), si sono contati 455 nuovi contagi, un netto balzo rispetto ai 232 di ieri ed ai 317 di martedì. Salgono così a 41.774 le persone che hanno contratto il virus nel Paese. Torna a peggiorare anche il dato sui decessi, ben 84, che porta il totale a 5.288. Ieri il Rivm aveva annunciato 36 morti e martedì 86.

Grecia. L'Acropoli di Atene e gli altri siti archeologici più importanti della Grecia riapriranno il 18 maggio, mentre i musei torneranno ad accogliere i visitatori a partire dal 15 giugno. Lo ha annunciato il governo greco. L' Acropoli e gli altri siti, che attirano milioni di visitatori ogni anno, sono chiusi da metà marzo come prescritto dalle misure di contenimento del Covid-19 imposte dall'esecutivo. La riapertura è stata annunciata oggi dal ministro della Cultura Lina Mendoni

Oms: allarme salute mentale. L'emergenza Covid sta provocando la crescita di segnalazioni di ansia e paura, disturbi del sonno e depressione anche gravi. Lo spiega in un editoriale che sarà pubblicato su World Psichiatry il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Per Ghebreyesus «i sistemi di salute mentale in tutti i paesi vanno rafforzati per far fronte all'impatto». «Qualsiasi successo nell'affrontare ansia e angoscia delle persone renderà più facile per loro avere volontà e capacità di seguire le linee guida delle autorità sanitarie» per contenere il contagio. «Molte persone nel mondo - aggiunge - soffrono per la perdita di mezzi di sussistenza e opportunità, coloro che amano una persona affetta da virus si trovano ad affrontare preoccupazioni e separazione. Alcune si rivolgono ad alcol, droghe o comportamenti potenzialmente rischiosi come il gioco d'azzardo. La violenza domestica è aumentata. Infine, chi sperimenta la morte di un membro della famiglia a causa di Covid-19 potrebbe non avere l'opportunità di essere fisicamente presente negli ultimi momenti o di tenere funerali secondo la tradizione culturale, il che potrebbe interferire con il processo del lutto».

America, record a New York. Sono più di duemila le persone che sono morte per complicanze legate al virus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Johns Hopkins University, parlando di 2.073 vittime in un giorno, per un totale di 73.431. Sono invece 1.228.603 le persone contagiate dal Covid-19 negli Usa. Lo Stato maggiormente colpito è quello di New York, con 25.623 morti. Segue il New Jersey con 8.549 vittime causate dal virus.

Brasile in ginocchio. Per il Brasile è stato il giorno peggiore, dallo scoppio della pandemia, con 10.503 nuovi casi e 615 morti in sole 24 ore (con un incremento rispetto alle 600 vittime registrate martedì). Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Brasilia, aggiornando a 125.218 il totale dei casi confermati in Brasile e a 8.536 quello dei morti. Intanto, il portavoce del presidente Jair Bolsonaro, il generale Otavio Rego Barros, è risultato positivo al test per il virus. Lo ha reso noto l'ufficio del presidente in una nota, spiegando che il generale «è a casa e segue tutti i protocolli raccomandati». Sono più di venti i membri dello staff di Bolsonaro risultati positivi, compreso il responsabile della comunicazione Fabio Wajngarten e il ministro per la Sicurezza nazionale Augusto Heleno. Lo stesso Bolsonaro si è sottoposto al test, ma ha comunicato di essere risultato negativo. E tre giocatori del Flamengo sono risultati positivi al test, sollevando nuovi dubbi sui piani per riavviare il calcio.

Svezia. Sono più di tremila le persone che hanno perso la vita in Svezia dopo aver contratto il Covid-19. Lo riferisce il ministero della Sanità, spiegando che sono 3.040 le vittime dell'infezione nel Paese, 99 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i contagi, sono 24.623 i casi diagnosticati dalle autorità sanitarie, con 705 nuovi positivi in un giorno. Più di quattromila le persone risultate guarite.

Russia contagi boom. Aumento record dei contagi in Russia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi confermati sono 11.231. È il quinto giorno consecutivo che superano i diecimila. Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 nel Paese è 177.160. La Russia è diventato il quarto Paese più colpito dall'epidemia di coronavirus in Europa, dopo Spagna Italia e Gran Bretagna.

Germania riapre al turismo. Sono ormai più di 7.000 i decessi in Germania. Gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 7.119 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 123 decessi in più rispetto ai dati di ieri mattina, e 166.091 contagi in totale, con 1.284 nuovi casi. I dati diffusi ieri parlavano di 165 decessi e 947 casi di Covid-19 in 24 ore. In Germania, stando all'Istituto Robert Koch, sono 139.900 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione. Intanto è calato a 0,65 il tasso di contagio R0. Lo ha reso noto l'istituto Robert Koch in conferenza stampa a Berlino. Secondo i dati dell'Istituto un Germania i casi di contagio sono 166.091 (+1284 rispetto al giorno precedente). Il Land tedesco dello Schleswig-Holstein è il primo ad abolire il divieto di viaggio e riavvia le attività turistiche a partire dal prossimo 18 maggio. Da questa data, alberghi, ristoranti e appartamenti per le ferie saranno di nuovo accessibili agli ospiti, ma nel rispetto delle regole igieniche e di distanziamento. Nella regione riaprono anche gli studi di fitness e sarà possibile avere «eventi con posti a sedere» fino a 50 persone.

Onu: turismo come nel 1950. l numero di arrivi di turisti internazionali potrebbe precipitare dal 60 all'80% nel 2020 a causa del coronavirus. Sono le previsioni dell'Organizzazione mondiale del turismo, che ha rivisto drasticamente al ribasso le previsioni precedenti. Le restrizioni ai viaggi e la chiusura di aeroporti e confini hanno fatto precipitare il turismo internazionale nella sua peggiore crisi dal 1950, secondo l'organismo delle Nazioni Unite.

Madrid ci prova, Barcellona no. In Spagna, Madrid è pronta ad entrare nella nuova fase per la «de-escalation» delle misure contro la diffusione del coronavirus, mentre Barcellona ancora no. Una sorpresa considerato che proprio la regione della capitale spagnola è stata quella più colpita nell'emergenza covid-19. È quanto emerge dalle richieste delle autonomie locali come previsto dal piano per la 'desescaladà presentato dal governo, piano «graduale e asimmetrico» ovvero non basato su date fisse ma variabili secondo le esigenze di ogni territorio in base alla evoluzione della pandemia.

Bulgaria 53 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 53 nuovi casi di virus (19 nella capitale Sofia, 25 i ricoverati in ospedale). Il bilancio complessivo dei contagi sale così a 1.811. Come riferiscono le autorità, si registrano due nuovi decessi, per un totale di 84 vittime (4,5% dei contagiati). Ô emerso un nuovo caso di contagio fra il personale medico sanitario, il cui bilancio sale a 192 (11% dei contagiati). Negli ospedali sono ricoverati in tutto 353 pazienti, 38 dei quali in terapia intensiva

Tennis a Wuhan. Mentre in Italia è cominciata la fase 2 e il tennis sta ripartendo un pò in tutte le regioni del Paese, riecco spuntare racchette e palline a Wuhan, in Cina. Proprio laddove ha avuto origine la pandemia che ha travolto il mondo. Dopo mesi di lock down e isolamento, gli organizzatori del torneo Wta Premier di Wuhan, uno dei più importanti e ricchi del circuito femminile (è ancora in calendario dal 20 al 27 settembre e non ci sono aggiornamenti in tal senso), hanno comunicato attraverso il proprio account twitter la riapertura dei campi da tennis del loro complesso, il Wuhan Tennis Center.

India oltre 50.000 casi. Sono più di 52mila i casi in India, 10mila solo a Mumbai. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità nel 44esimo giorno di lockdown, aggiornando a 52.952 il numero delle persone risultate positive al test per il Covid-19, con un aumento di 3.561 casi rispetto al giorno precedente. È salito invece a 1.783 il numero dei decessi, 89 nelle ultime 24 ore. Sono invece 15.267 le persone dimesse dagli ospedali dopo che le loro condizioni di salute sono migliorate.

Un caso in Corea del Sud. Il Paese torna a segnalare un caso di trasmissione locale di Covid-19: è il primo in 4 giorni ed è stato registrato nella provincia di Gyeonggi, vicino Seul. Le autorità sanitarie, riporta l'agenzia Yonhap, confermano anche tre casi 'importatì di coronavirus. I dati dei Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Kcdc) parlano di un totale di 10.810 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria e di 256 decessi, dopo che nelle ultime 24 ore è morta un'altra persona a causa della pandemia di coronavirus.

