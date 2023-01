Guerra nucleare, "Orologio dell'Apocalisse" a 90 secondi dalla mezzanotte. «Mai così vicini alla fine del mondo»

Il disastro nucleare sarebbe sempre più vicino. Lo rende noto il "Bollettino degli Scienziati Atomici", secondo cui l'Orologio dell'Apocalisse è a soli 90 secondi dalla mezzanotte, ovvero dalla catastrofe. Gli studiosi dell'Univeristà di Chicago, che annualmente tengono il polso dei pericoli di un olocausto nucleare, hanno pubblicato per la prima volta il comunicato stampa con la decisione in inglese, russo e ucraino.

Con lo spostamento in avanti delle lancette gli esperti segnalano che il mondo non è mai stato così vicino all'apocalisse. Lo scorso anno segnava 100 secondi alla mezzanotte. «Viviamo in un periodo di pericolo senza precedenti, e l'Orologio dell'Apocalisse riflette questa realtà», afferma Rachel Bronson, il numero uno del "Bullettin of Atomic Scientists".

«Stiamo spostando l’orologio in avanti, e questo e il momento piu vicino alla mezzanotte», ha dichiarato il gruppo nello svelare il nuovo orario, citando in particolare, ma «non esclusivamente», «i crescenti pericoli di guerra in Ucraina».

Originariamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’orologio indicava la mezzanotte meno 7 minuti. Nel 1991, alla fine della Guerra Fredda, era tornato a 17 minuti prima della mezzanotte. Nel 1953, cosi come nel 2018 e nel 2019, l’orologio segnava meno 2 minuti alla mezzanotte.

Cos'è l'Orologio dell'Apocalisse

Il "Bulletin of the Atomic Scientists" è stato fondato nel 1945 da Albert Einstein e dagli scienziati che hanno lavorato al Progetto Manhattan, che ha prodotto la prima bomba atomica. Il gruppo di esperti stabilisce ogni anno il nuovo orario.

Creato nel 1947, durante la Guerra Fredda, l'orologio dell'Apocalisse, il Doomsday Clock, scandisce il tempo che l'umanità ha davanti a sé per evitare una catastrofe dovuta alle armi nucleari o ai cambiamenti climatici. Nel 2019 era stato stabilito che all'umanità restavano appena due minuti per evitare una catastrofe, proprio come era accaduto nel 2018 e nel 1953.