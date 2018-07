Avvelena i panini dei colleghi in pausa pranzo: operaio sospettato di 21 omicidi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 56 anni, operaio in una fabbrica di componenti industriali, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo essere stato ripreso dalle telecamere di sicurezza intento ad avvelenare il pranzo di un collega. L'episodio ha spinto le autorità tedesche della città di Schloss Holte-Stukenbrock a indagare sulla morte di altri 21 dipendenti dell'azienda i cui decessi, la maggior parte avvenuti per infarto, potrebbero essere stati causati da avvelenamento.Il sospetto è stato visto aprire il lunchbox di un collega e mettere una sostanza sul panino all'interno, ha detto la polizia in una nota. Il collega aveva notato qualcosa spalmato durante il pranzo e aveva avvisato i suoi dirigenti, che a loro volta hanno chiamato la polizia. Le riprese video presso l'azienda nello stato del Nord Reno-Westfalia hanno mostrato il sospetto spargere una sostanza polverosa sul cibo, e una bottiglina contenente la stessa sostanza è stata ritrovata nel suo zaino.I test hanno indicato che la sostanza sul pane era un acetato di piombo tossico, una sostanza altamente tossica e quasi insapore, e ce n'era abbastanza per causare gravi danni agli organi. Esperti dei vigili del fuoco hanno trovato mercurio, piombo e cadmio nell'appartamento del sospettato a Bielefeld. La polizia ha detto che l'uomo "ha cercato a lungo di produrre sostanze tossiche, compresi i composti di metalli pesanti" usando sostanze nella sua casa.Le autorità hanno ampliato le indagini dopo che negli ultimi anni sono emersi altri casi di malattia nell'azienda. Due dipendenti sono in coma e un altro uomo è in dialisi. I funzionari stanno anche riesaminando tutti i decessi legati alla ditta a partire dal 2000 - in particolare, 21 ex dipendenti morti prima del pensionamento."Ci sono stati un numero sorprendentemente alto di infarti e tumori tra i casi di morte nella compagnia", ha detto la polizia. Gli esperti dicono che l'avvelenamento da metalli pesanti potrebbe essere stato la causa delle malattie che hanno portato alla morte.