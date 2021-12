Omicron sembra aver superato il picco in Sudafrica dove, secondo gli esperti, i contagi sarebbero ormai in discesa. Dopo la drammatica fase di crescita, sembra che i casi stiano regredendo, anche se la pandemia è lontana dal poter essere considerata conclusa, come riporta il Los Angeles Times.

Il picco alle spalle

I primi casi della contagiosissima variante che sta spaventando il mondo si sono infatti verificati in Sudafrica circa un mese fa, e monitorare l'evoluzione nel Paese può essere importante per capire come andranno le cose anche altrove. Se giovedì scorso in Sudafrica i contagi erano 27mila, ieri (martedì) erano scesi a 15.424. «Ci siamo lasciati alle spalle il picco - spiega la ricercatrice Marta Nunes dell'Università di Witwatersrand - è stata un'ondata corta e la buona notizia è che non è stata particolarmente impattante in termini di ospedalizzazioni e morti. In epidemiologia spesso una crescita molto rapida, come quella di novembre, è spesso seguita da un discesa altrettanto rapida».

Omicron nel mondo

Nel resto del mondo la variante Omicron ha superato la Delta, è presente in 89 paesi e in molti è diventata la mutazione prevalente del Covid. Negli Stati Uniti la nuova variante rappresenta il 73% dei contagi la scorsa settimana secondo gli operatori, il 90% nella città di New York. In Gran Bretagna si parla del 60% dei contagi.

Più pessimista della collega Veronica Uekermann, capo del team per il contrasto al Covid all'ospedale Steve Biko: «E' troppo presto per capire se abbiamo sorpassato il picco - dice - ci sono troppi fattori esterni, come gli spostamenti per le vacanze (in molti vanno a trovare i cari nelle aree rurali, meno popolate ndr) e il comportamento generale». In Sudafrica ora è estate e molti ritrovi si tengono all'aperto: tutto il contrario di ciò che avviene nel resto del mondo.