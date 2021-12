Omicron, gli olandesi "scappano" in Germania per evitare il lockdown. Rutte: «Restate a casa, siate responsabili»

L'Olanda è l'unico paese europeo che ha deciso di imporre il lockdown per contenere l'ondata di Omicron. La misura adottata dal governo non è stata presa bene da gran parte dei cittadini. Molti olandesi hanno deciso di "scappare" in Germania durante le feste natalizie, per evitare di restare chiusi in casa. Così, il primo ministro Mark Rutte (molto criticato per la chiusura totale), ha dovuto pubblicare un documento congiunto con il presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wuest, per chiedere di fatto agli olandesi di restare in casa e non lasciare il paese.

Nu de Omikronvariant in onze landen oprukt, is het nog belangrijker om onze contacten te beperken, ook over de grens. Daarom roep ik samen met mijn collega @HendrikWuest van Noordrijn-Westfalen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en drukte te vermijden.https://t.co/uP3jmeDhah pic.twitter.com/OMtJRb4crt — Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2021

«Se devi attraversare il confine, ad esempio per lavoro, preparati bene e rispetta le misure locali. Manteniamo aperti i confini perché le nostre società e le nostre economie, specialmente nella regione di confine, sono fortemente intrecciate. Da buoni vicini e amici, vi invitiamo a gestire le nostre frontiere aperte in modo responsabile» si legge.

Olandesi vanno in Germania per evitare il lockdown

«Ora che la variante Omicron sta avanzando nei nostri paesi, è ancora più importante limitare i nostri contatti. Questo vale anche per i contatti oltre confine - si legge nella dichiarazione congiunta -. Ecco perché i Paesi Bassi e la Renania Settentrionale-Vestfalia chiedono alle persone di rimanere a casa il più possibile e di evitare la folla. Quindi non attraversare il confine per fare acquisti o mangiare fuori». Nonostante il lockdown totale, non era assolutamente illegale lasciare l'Olanda. E' servita dunque una persuasione morale del governo, per provare a convincere i cittadini che la cosa giusta da fare fosse restare a casa.

In un intervento alla Camera dei rappresentanti, Mark Rutte ha spiegato che anche con misure di contenimento anticipate il lockdown sarebbe stato inevitabile. Il primo ministro ha aggiunto che il governo sta studiando una strategia per convivere con il virus in futuro e che l'obiettivo è cancellare il lockdown il prossimo gennaio. Attualmente la fine delle chiusure è prevista per il 15 del mese prossimo.