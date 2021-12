Omicron spaventa la Gran Bretagna: oltre 58mila casi Covid: «Si rischia un milione di contagi da variante»

Atri 58.194 casi di Covid e 120 decessi sono stati registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore. È l'incremento più alto di contagi dal 9 gennaio scorso. Inoltre sono stati confermati 448 casi della variante Omicron. Da quando è comparsa per la prima volta nel Paese, i contagi provocati da questa variante sono 1.265. «In Gran Bretagna ci potrebbero essere circa un milione di casi Omicron» entro un mese. Lo ha detto il ministro della Salute Sajid Javid intervistato da Sky News, affermando che rispetto a «questa nuova variante, la nostra strategia è stata quella di guadagnare tempo per valutarla e anche per costruire difese protettive». Javid ha aggiunto che «negli ultimi giorni abbiamo iniziato a saperne di più sulla variante. E una di quelle cose che abbiamo imparato è che si diffonde molto, molto rapidamente. Si diffonde più velocemente di qualsiasi altro Covid che abbiamo visto finora».

Le previsioni dei contagi in Uk

Vedendo il ritmo di diffusione attuale significa che «entro questo mese potremmo avere circa un milione infezioni nella comunità in tutto il Regno Unito». Sulla vaccinazione obbligatoria per tutti, Javid ha detto di ritenerla «eticamente sbagliata» che «anche a livello pratico, non funzionerebbe».

Le preoccupazioni sono per la tenuta del sistema sanitario. Neil Ferguson, epidemiologo matematico dell’Imperial College di Londra, in un’intervista esclusiva al Guardian, ha parlato di «un’ondata piuttosto esplosiva di ricoveri», a seconda della gravità della malattia causata da Omicron. Un’ondata che potrebbe «sopraffare in modo sostanziale il servizio sanitario nazionale e causare fino a 10.000 ricoveri al giorno se si dimostrerà virulenta come Delta».

Il piano B di Boris Johnson

Perciò a pochi giorni dal lancio del «piano B» pensato dal premier Boris Johnson per contrastare l’epidemia e che introduce l’obbligo di smart working e un Green Pass limitato a discoteche e grandi eventi, su alcuni giornali, come il tabloid Daily Mail, si parla già di riunioni governative per mettere a punto un piano diverso, un «piano C» più restrittivo in vista delle festività. Ma dall'entourage del primo ministro replicano, per ora, che «le misure del Piano B sono l’approccio giusto e con il giusto equilibrio».