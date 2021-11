Omicron, 33 casi in Europa: «Asintomatici o non gravi» in 8 Paesi. GB, terza dose per tutti a distanza di 3 mesi

Variante Omicron, sono 33 i casi in Europa. Ecdc: «Asintomatici o non gravi» in 8 Paesi. Ad oggi, dunque, sono 33 in totale i casi confermati di variante Omicron segnalati in Europa. Lo rende noto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Le segnalazioni arrivano da otto Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo.

Asintomatici o con sintomi lievi

Tutti i casi confermati hanno una storia di viaggi in paesi africani, alcuni dei quali hanno preso voli in coincidenza in altre destinazioni tra l'Africa e l'Europa. Tutti i casi per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità erano asintomatici o con sintomi lievi.

Finora non sono stati segnalati casi gravi e nessun decesso tra questi casi. Inoltre sono stati indicati casi in sette paesi extra-europei: Australia, Botswana, Canada, Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Israele, Sudafrica, Regno Unito.

Nel Regno Unito è stato deciso di offrire a tutti gli adulti la terza dose di vaccino anti-Covid, inclusa quindi la fascia di età che va dai 18 ai 39 anni, per contrastare la diffusione della nuova variante Omicron. Lo ha annunciato il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI). La terza iniezione si può fare a distanza di soli tre mesi dalla seconda.

Arrivano a 11 nel Regno Unito (5 in Inghilterra e 6 in Scozia) i casi confermati di persone contagiate dalla variante di Covid nota come Omicron. Lo ha affermato il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, riferendo alla Camera dei Comuni. «Ci aspettiamo che i casi aumentino nei prossimi giorni», ha sottolineato. Le ultime indicazioni sono che la nuova variante si diffonda più rapidamente e che «c'è una ragionevole possibilità che i nostri attuali vaccini possano essere vulnerabili». Inoltre il ministro ha confermato che verranno seguite le raccomandazioni sulle terze dosi indicate dal Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI).