Italiana uccisa nel ristorante dove lavorava nel Lussemburgo: rapinatore fuggito con 3mila euro

Uccisa per un bottino di 3mila euro: una donna di 46 anni originaria di Petacciato (Campobasso) è stata ammazzata da un rapinatore nel ristorante-pizzeria in cui lavorava a Kirchberg, quartiere di Lussemburgo, la capitale del Granducato. La donna è stata uccisa con un colpo alla testa sferrato con un oggetto pesante: stava uscendo dal seminterrato del locale in viale Kennedy. I genitori, contattati oggi attraverso l'Interpol, sono in viaggio dal Molise. Oltre ai risultati dell'autopsia, la polizia attende di vedere tutte i filmati delle telecamere della zona, come riporta Le Quotidien.

APPROFONDIMENTI OLANDA Paolo Moroni morto ad Amsterdam, fermato il presunto assassino: lo... MONDO Paolo Moroni, l'ingegnere di Allumiere ucciso AMSTERDAM Paolo Moroni ucciso ad Amsterdam: il cadavere dell'ingegnere... ROMA Ingegnere ucciso in Olanda, Paolo Moroni aveva 42 anni: giallo sul... L'INDAGINE Paolo Moroni, l'ingegnere ucciso ad Amsterdam da un killer...