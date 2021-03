Olivier Dassault morto in un incidente in elicottero: il miliardario e politico francese aveva 69 anni

Il miliardario francese Olivier Dassault, 69 anni, è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente di elicottero in Normandia. Insieme a lui, ha perso la vita anche il pilota dell'elicottero. Olivier è nipote dell'industriale Marcel Dassault, che fondò la Dassault Aviation, che produce l'aereo da guerra Rafale, e proprietaria del quotidiano conservatore le Figaro.

«Olivier Dassault amava la Francia. Capitano d'industria, deputato (per I Republicains dal 2002, ndr) comandante di riserva nell'aeronautica. Nel corso della sua vita, non ha mai smesso di servire il suo Paese, vi dare valore ai suoi asset. La sua morte improvvisa è una grande perdita», ha scritto il Presidente Emmanuel Macron. Il suo patrimonio è valutato in sei miliardi di euro.

