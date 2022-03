Oligarchi, la Gran Bretagna sanziona altri 350 russi: fra loro anche politici di spicco

La Gran Bretagna ha sanzionato ben altri 350 russi tra oligarchi e politici di primo piano, inserendoli nella lista nera. Queste misure comportano il congelamento di asset reperibili nel Regno Unito e divieto di viaggio. La decisione del governo inglese è l'ennesima in risposta all'attacco militare della Russia all'Ucraina. Fra loro ci sono politici di spicco (dopo i primi provvedimenti contro Vladimir Putin, Serghei Lavorv e altri) come l'ex presidente Dmitri Medvedev e l'attuale ministro della DIfesa, Serghei Shoigu; nonché numerosi oligarchi del business in aggiunta a quelli già colpiti come Mikhail Fridman, Piotr Aven o Andrei Melnichenko. La stretta segue l'approvazione d'una legge ad hoc più dura sulle sanzioni.

