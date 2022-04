Chi è Vladimir Solovyev, presentatore e oligarca russo (fedelissimo di Putin) a cui hanno incendiato la villa in Italia

La sua villa a Menaggio sul Lago di Como è stata incendiata in quello che, con ogni probabilità, è un «atto dimostrativo». L'immobile, come gli altri che possiede in Italia, era stato sottoposto a sequestro in seguito alle sanzioni imposte alla Russia. Vladimir Solovyev, 58 anni, se ne era già lamentato nel corso della trasmissione televisiva che conduce e, dopo l'incendio di oggi, sarà sicuramente ancora più arrabbiato.

APPROFONDIMENTI IL CASO Vladimir Solovyev, sostenitore storico di Putin: incendiata... PERSONE Vladimir Solovyev, sostenitore di Putin: a fuoco la sua villa a Como LA PROPAGANDA Putin pronto a usare armi nucleari? Il conduttore tv Solovyov (vicino... LA STORIA Vladimir Soloviev, il giornalista filo-Putin: «L'Italia mi...

Vladimir Solovyev, sostenitore storico di Putin: incendiata all'alba la villa del presentatore russo sul lago di Como

Chi è Vladimir Solovyev

Sul Lago di Como giurano di non averlo mai visto, ma in Russia è una vera celebrità. Solovyev conduce dal 2005 un'importante trasmissione sul canale Rossija 1 ed è considerato uno dei principali propagandisti di Vladimir Putin. Le sue esternazioni, spesso molto rumorose e sopra le righe, gli sono valse numerosi riconoscimenti in patria, dove il suo patrimonio economico è andato crescendo di anno in anno, facendo di lui un oligarca a tutti gli effetti.

Giornalista, scrittore e presentatore televisivo, Vladimir Solovyev è nato a Mosca 58 anni fa da una famiglia ebrea. È stato sposato tre volte e ha otto figli. Sovolyev è molto vicino a Putin, tanto da avere il "privilegio" di potergli dare del tu durante le interviste. Le sue posizioni rispecchiano sempre in pieno quelle dello Zar e già da anni è impegnato in una propaganda anti-Ucraina.

Dopo il congelamento dei suoi beni in Italia, nel suo show del venerdì sera -"The Evening" su Rossija 1 - si sfogò così: «Mi hanno detto che l'Europa è una cittadella dei diritti, che tutto è permesso, questo è quello che hanno detto. So per esperienza personale dei cosiddetti sacri diritti di proprietà. A ogni transazione portavo dei documenti che dimostravano il mio stipendio ufficiale, il reddito, facevo tutto. L'ho comprata, ho pagato una quantità pazzesca di tasse, ho fatto tutto. E improvvisamente qualcuno prende una decisione che questo giornalista è ora nella lista delle sanzioni. E subito si ripercuote sul tuo immobile. Aspetta un attimo. Ma avevate detto che l'Europa ha dei diritti di proprietà sacri!».