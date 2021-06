Olanda, si torna alla normalità: dal 26 giugno stop alle restrizioni

Si tolgono le limitazioni in Olanda. Nei Paesi Bassi via alle maggior parte delle restrizioni anti contagio il prossimo 26 giugno. «La fine della crisi è in vista», ha detto questa sera il primo ministro Mark Rutte. Sostanzialmente la direttiva principale sarà il mantenimento della distanza di 1,5 metri fra le persone, sulla base della quale ristoranti, musei e teatri potranno accogliere un maggior pubblico rispetto a prima. Apriranno anche discoteche e night club.

Per partecipare ad eventi dove il rispetto della distanza non è possibile bisognerà esibire il certificato di vaccinazione o la prova di un test negativo Covid-19. Le mascherine saranno obbligatorie in caso di luoghi affollati come treni e autobus. Rutte ha tuttavia esortato alla prudenza ricordando i rischi della variante delta. Le nuove misure arrivano mentre l'Olanda ha un tasso settimanale di 45 contagi per 100mila abitanti. Più del 50% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, mentre il 28% è completamente vaccinato.