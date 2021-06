Olanda, via mascherine anche al chiuso ma rimane distanziamento di 1,5 metri

In Olanda cade l'obbligo di indossare la mascherina in ambienti chiusi ma il distanziamento minimo di 1,5 metri fra le persone rimane uno degli strumenti principali per continuare a contrastare il contagio da Covid-19. Mascherina sempre obbligatoria per autobus, treni, aeroporti, scuole secondarie, centri per i test e la vaccinazione.

APPROFONDIMENTI LA MAPPA Vacanze all'estero, la guida dei Paesi più sicuri: ecco... IL CASO Variante Delta Italia, ecco il piano: richiami ravvicinati per... IL CASO Variante Delta, luglio con meno vaccini. La proposta: «Non...

Variante Delta Italia, ecco il piano: richiami ravvicinati per evitare zone rosse

In locali pubblici dove le distanze non possono essere mantenute, o anche per eventi con migliaia di persone, si può entrare solo con un certificato di vaccinazione o un test negativo. Così avviene in discoteche o night club, molti dei quali hanno riaperto allo scoccare della mezzanotte, dopo essere stati chiusi per 15 mesi. Sono cadute le restrizioni per ristoranti, bar, cinema, musei e teatri. Torna possibile, nel pieno degli Europei di calcio, seguire le partite nei locali pubblici. Gli allentamenti sono resi possibile dall'andamento della vaccinazione, che ha ridotto i contagi. Tuttavia il governo ha esortato alla massima cautela in vista del pericolo della diffusione della variante delta. Al momento in Olanda vi è un incidenza settimanale di 29 contagi su 100mila abitanti. Più del 50% della popolazione ha ricevuto una prima dose di vaccino, mentre circa un terzo è pienamente vaccinato.

Vacanze all'estero, la guida dei Paesi più sicuri: ecco quelli consigliati e quelli sconsigliati