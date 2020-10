Obama, i teneri auguri a Michelle per il 28° anniversario: «Mi rendi una persona migliore»

Barack Obama e sua moglie Michelle festeggiano 28 anni di matrimonio. Il 3 ottobre 1992 il "sì" dell'ex presidente degli Stati Uniti, celebrato oggi con due teneri messaggi d'auguri su Instagram. Barack ha pubblicato una foto corredata dalla didascalia: «Nonostante tutto quello che sta succedendo, mi prendo un momento per augurare a mia moglie un felice anniversario. Ogni giorno insieme a lei mi rende un marito migliore, un padre migliore e un essere umano migliore. Ti amo tanto».

Michelle risponde con un post sul suo profilo, in cui commenta: «Amo quest’uomo per il suo sorriso, per il suo carattere e per la sua compassione. Sono davvero grata di averlo al mio fianco per affrontare tutto ciò che la vita mi mette davanti». I coniugi Obama approfittano del loro anniversario di matrimonio per sensibilizzare gli americani sulle imminenti elezioni presidenziali, facendo loro una richiesta molto particolare: «Vi chiediamo di scegliere una persona che non andrebbe a votare, poi incoraggiatela – e aiutatela – a farlo».

