Nuova Zelanda, prorogato il lockdown: «Non vogliamo correre nessun rischio con la variante Delta»

Tutto ancora fermo e chiuso in Nuova Zelanda. Si proroga il lockdown, nello Stato dell'Oceania, imposto nel quadro della battaglia contro il Covid-19. Nelle ultime ore sono stati segnalati 35 nuovi contagi da coronavirus, 33 dei quali ad Auckland. Il lockdown resterà in vigore in tutto il territorio almeno fino al 27 agosto, mentre ad Auckland le misure andranno avanti fino a fine mese. La Nuova Zelanda è tornata martedì in lockdown, con tutte le scuole e le attività non essenziali chiuse, dopo che per la prima volta in sei mesi era stato accertato ad Auckland un caso di trasmissione locale di Covid-19, il primo dal 28 febbraio scorso.

Variante Delta, un caso Covid e scatta il lockdown nazionale in Nuova Zelanda: è il primo contagio negli ultimi 6 mesi

Dopo avere annunciato la restrizione il 17 agosto scorso, la premier Jacinda Ardern aveva deciso di estendere il provvedimento fino al 24 del mese. Per poi, in queste ore, si optare per il lockdown nazionale fino a sabato prossimo, mentre ad Auckland le misure andranno avanti fino a fine agosto. Prudenza e attenzione, questa la tattica del paese. «Non vogliamo correre nessun rischio con la variante Delta. Se il mondo ci ha insegnato qualcosa, è essere prudenti con questa variante», ha detto la premier Jacinda Ardern. La Nuova Zelanda, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ha confermato 26 decessi dall'inizio della pandemia.