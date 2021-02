Allarme vaccini a New York. Una nuova forma di variante del coronavirus si sta diffondendo rapidamente e ha una mutazione che, a quanto sembra, «indebolisce l'efficacia dei vaccini». Lo riporta il New York Times citando due studi, uno di Caltech e uno della Columbia. La nuova è chiamata B.1.526 e contiene una mutazione che potrebbe aiutare il virus a schivare il sistema immunitario. La nuova variante apparve per la prima volta in campioni raccolti in città a novembre. A metà di questo mese, rappresentava circa una sequenza virale su quattro che appariva in un database condiviso dagli scienziati. Uno studio della nuova variante è stato pubblicato online martedì. L'altro, dei ricercatori della Columbia University, non è ancora pubblico. Nessuno dei due studi è stato ancora pubblicato su una rivista scientifica. Ma i risultati coerenti suggeriscono che lo spread della variante è reale, hanno detto gli esperti.

A new virus variant is spreading rapidly in New York City, and it carries a mutation that may weaken the effectiveness of vaccines, researchers said. https://t.co/8mK7AKjjvS — The New York Times (@nytimes) February 25, 2021

Nel frattempo, il presidente americano Joe Biden estende l'emergenza nazionale a causa del Covid. «Il Covid 19 continua a causare significativi rischi alla salute pubblica e alla sicurezza del Paese. Per questo l'emergenza nazionale dichiarata il 13 marzo 2020, e iniziata l'1 marzo del 2020, deve continuare a restare in effetto dopo l'1 marzo 2021», si legge in una nota.

Sul fronte dei numeri negli Usa, la California supera la soglia dei 50.000 morti, divenendo il primo stato americano a superare il traguardo. La soglia arriva mentre una variante del virus rintracciata in California durante l'inverno si sta rapidamente diffondendo e ora rappresenta il 50% delle infezioni in 44 contee.

