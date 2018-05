Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Adel Al Jubeir, ha reso noto che il regno lavorerà per dotarsi di armi nucleari se l'Iran dovesse dotarsi di tali armamenti. «Se l'Iran dovesse acquisire capacità nucleari, noi faremo tutto il possibile per fare lo stesso» ha dichiarato il ministro saudita in un'intervista alla CNN.



Alla domanda del giornalista della Cnn se Riad abbia intenzione di «costruire una bomba da sé» nel caso Teheran dovesse riprendere il suo programma nucleare con la decadenza del trattato del 2015, Al Jubeir ha risposto: «Se l'Iran acquista una capacità nucleare, faremo tutto ciò che possiamo per fare lo stesso». L'Arabia Saudita ha sempre dichiarato - ricorda Cnn - che avrebbe ripagato con la stessa moneta qualunque programma iraniano di sviluppo di armi nucleari. In questo caso c'è la novotà della denuncia del trattato del 2015 da parte degli Stati Uniti e le conseguenti incognite sulle future azioni di Teheran.

