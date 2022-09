«Nord Stream rischia di diventare inutilizzabile per sempre»: allarme dalla Germania. Usa rispondono alle accuse di Mosca: ridicole

Nord Stream rischia di diventare inutilizzabile per sempre. Lo riferiscono i servizi di sicurezza della Germania, i quali ritengono che i tre tubi dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, danneggiati probabilmente da un attacco, potrebbero non essere più messi in funzione. È quello che scrive il tedesco Tagesspiegel. Secondo fonti di governo citate dal giornale, se non verranno riparati subito, l'acqua salata potrà corrodere il materiale di cui sono fatti.

Nord Stream, Usa: «Ridicolo chiamarci in causa»

«Ridicolo» insinuare che gli Usa potrebbero essere i responsabili degli incidenti al Nord Stream: lo ha detto un alto dirigente della Casa Bianca, rispondendo così a Mosca. «Sappiamo bene che la Russia ha una lunga storia di diffusione di disinformazioni e lo sta facendo anche ora», ha detto Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale.

Gas risale sopra i 200 euro

Il gas risale sopra i 200 euro sulle ipotesi del tedesco Tagesspiegel secondo cui il Nord Stream forse potrebbe essere inutilizzabile per sempre. I Ttf ad Amsterdam segnano 202 euro al megawattora con +8,2 per cento.

Von der Leyen: «Ora indagine su Nod Stream»

«Qualsiasi interruzione deliberata delle infrastrutture energetiche europee attive è inaccettabile e porterà alla risposta più forte possibile». Con queste parole la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, promette una forte risposta europea alle perdite di gas russo registrate nei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nei giorni scorsi. «Ho parlato con la prima ministra (danese, ndr) Mette Frederiksen sull’azione di sabotaggio a Nord Stream. È fondamentale ora indagare sugli incidenti, ottenere piena chiarezza sugli eventi e sulle ragioni», ha scritto la presidente su Twitter.