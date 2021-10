Nobel per la Chimica al tedesco Benjamin List e all'americano David MacMillan: ingegneri delle molecole

ll premio Nobel per la Chimica è stato assegnato a Benjamin List e a David W.C. MacMillan. Benjamin List, 53 anni, è nato in Germania, a Francoforte, dove si era laurato nel 1997. Attualmente dirige il Max Plank Institute specializzati per la ricerca sulla catalisi. David W.C. MacMillan ha la stessa età, 53 anni, ed è nato nel 1968 in Gran Bretagna, Bellshill. Ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato nel 1966 nell'Università della California a Irvine e attualmente insegna nell'Università di Princeton.

APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Giorgio Parisi, dal liceo San Gabriele alla Sapienza: festa per il... L'INTERVISTA Giorgio Parisi, Nobel per la fisica: «Così la scienza... VIDEO Nobel a Parisi, lo striscione alla Sapienza «It's coming... IL CASO Nobel, ignorati gli inventori del vaccino anti Covid. È...

Nobel a Parisi, lo striscione alla Sapienza «It's coming Rome»

Il Premio Nobel per la Chimica 2021 é stato assegnato a Benjamin List e a David McMillan per avere sviluppato, indipendentemente un terzo tipo di organocatalisi asimmetrica. La Rele Accademia svedese delle Scienza spiega che i ricercatori hanno creduto a lungo che fossero disponibili solo due tipi di catalizzatori: metalli ed enzimi. Invece, indipendentemente l'uno dall'altro, i vincitori del Premio Nobel Benjamin List e David MacMillan hanno sviluppato un terzo tipo, l'organocatalisi asimmetrica, che si basa su piccole molecole organiche.

Il Nobel per la Chimica ha premiato dunque la scoperta di un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace. Delle ricerche di Benjamin List e David MacMillan è stata premiata la nuova tecnica che i due ricercatori, in modo indipendente, hanno messo a punto, chiamata organocatalisi. Questa permette di combinare fra loro le molecole per ottenerne di nuove, evitando che durante la reazione possano avvenire contaminazioni. Grazie a questa tecnica è possibile ottenere, per esempio, nuove molecole di interesse farmacologico, oppure celle solari di nuova generazione o batterie più efficienti. Un'altra ricaduta importante è nel fatto che si tratta di una tecnica amica dell'ambiente, funzionale alla cosiddetta ' chimica verdè-