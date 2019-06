«Noa è morta sotto ai nostri occhi non di eutanasia attiva». L'appello dei genitori: rispettate il nostro dolore

Non si è trattato di un nuovo caso di: « Noa aveva scelto di non mangiare e bere più. Vorremmo sottolineare che questa è stata la causa della sua morte». È il messaggio diffuso dai genitori di Noa Pothoven sul quotidiano locale De Gelderlander dopo le polemiche scatenatesi in tutto il mondo sul caso della 17enne olandese che si è lasciata morire domenica scorsa dopo anni di sofferenza psichica a seguito di un abuso sessuale

«è morta in nostra presenza domenica scorsa», scrivono ancora i genitori, rammaricandosi «profondamente» che sia stato suggerito dai media stranieri che la morta della figlia sia avvenuto perLa famiglia Pothoven chiede a tutti il rispetto della loro privacy e del loro dolore, in particolare ai giornalisti di Inghilterra, Germania, Italia e Stati Uniti, che - riporta il De Gelderlander - sono giunti ad Arnhem, cittadina natale di Noa, per mettersi in contatto le persone più vicine alla ragazza.