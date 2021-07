Gran Bretagna, no vax muore a 34 anni. Due settimane fa la confessione sui social: «Ho sbagliato a essere scettico»

Due settimane fa un'inferimera del reparto malati polmonari della Bradford Infirmary di Bradford in Gran Bretagna, Leanne Cheyne, aveva raccontato la sua storia sui social. Ieri purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo due settimane di terapia intensiva Matthew Keenan, di 34 anni, da sempre scettico sull'efficacia dei vaccini, è morto per una complicazione legata al Covid.

«Se potessi tornare indietro lo farei», così aveva dichiarato il giovane all'inizio di questo mese. La sua storia e una foto di del signor Keenan era stata divulgata da un'infermiera del reparto dove era stato ricoverato.

Matthew, has agreed for me to share his story. 34, footie coach & dad. Self-confessed vaccine skeptic until he caught Covid,if he could turn back time he would. Our sickest patients are unvaccinated & under 40. Matthew is fighting for his life..save yours #GetVaccinated #GrabAJab pic.twitter.com/76UpG980xO

— Leanne Cheyne (@leanne_cheyne) July 11, 2021