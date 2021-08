No-vax in chiesa, 6 morti e boom di positivi: «Molti erano under 35». Choc in Florida

Sei membri non vaccinati di una chiesa della Florida sono morti di Covid-19 negli ultimi 10 giorni: quattro di questi avevano età inferiore ai 35 anni ed erano considerati sani. George Davis - un vescovo della Impact Church di Jacksonville, che ha oltre 6.000 parrocchiani - ha affermato che molti membri hanno «ripetuto a pappagallo informazioni false sul coronavirus o hanno espresso riluttanza a ottenere il vaccino perché non si fidavano del governo», ha riportato l'uomo al Washington Post ricordando come fossero No-vax. «È molto frustrante sapere che si trattava di morti evitabili», ha detto Davis al tabloid.

No vax in chiesa, boom di positivi

«La realtà è che so che queste persone sarebbero ancora qui se avessero fatto il vaccino», ha proseguito il vescovo. I nomi dei parrocchiani morti non sono stati resi noti per una questione di privacy. La chiesa Impact ha appreso per la prima volta dell'epidemia alla fine di luglio, quando un singolo membro è risultato positivo.

È stata quindi colpita da una "cascata" di casi. Tra i 15 ei 20 membri della chiesa rimangono in ospedale, anche loro contagiati dal virus. Altri 10 risultati positivi sono stati messi in siolamento a casa.

Ora, mentre la variante Delta diventa sempre più diffusa, i giovani adulti non vaccinati ma sani vengono ricoverati in ospedale e muoiono. Mary Mayhew, presidente della Florida Hospital Association, ha dichiarato al Washington Post: «Ora stiamo vedendo 25enni sani in ospedale in terapia intensiva e con ventilatori. La variante delta ha dilaniato una popolazione più giovane non vaccinata e l'ha portata negli ospedali».

