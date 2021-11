Non verranno licenziati e non saranno costretti ad abbandonare l’Esercito americano, ma non potranno fare carriera. I soldati che negli Stati Uniti scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid resteranno in servizio, ma dovranno mettere da parte l’ambizione di poter ottenere i più alti gradi militari. In una nota della scorsa settimana, il segretario dell’Esercito, Christine Wormuth, ha affermato che i soldati in servizio attivo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati