No vax cercano positivi (pagando) per contagiarsi ed evitare lockdown in Repubblica Ceca: «Compro infezione Covid»

I no vax a caccia di positivi, disposti a pagare per contagiarsi ed evitare il lockdown. Una vera e propria follia, che sta diventando un fenomeno in rapida diffusione in Repubblica ceca tanti. Aumenta infatti il numero di inserzioni su internet, messe da chi spera in un contatto con persone affette dal virus per contagiarsi e rientrare nelle categorie di persone che non vengono coinvolte in prima battuta dalle misure restrittive. Dei vaccini non si fidano e per l'infezione sono disposti a pagare.

No vax, annunci per cercare positivi

«Compro l'infezione di covid. È urgente», ha scritto una donna a diversi gruppi su Facebook, dove le persone offrono vari beni e servizi a Praga e nella regione della Boemia centrale. «Vorrei prendere un caffè con qualcuno che è positivo. Ricompensa dopo l'infezione», ha specificato la sua richiesta. Annunci del genere sono la reazione alle nuove restrizioni adottate dall'uscente governo ceco, che ha disposto la esclusione dei non vaccinati da ristoranti, bar ed eventi pubblici a partire da lunedì 22 novembre. Le autorità del settore sanitario considerano questo approccio «molto irresponsabile». Inoltre la diffusione consapevole di una malattia contagiosa è un crimine e può essere sanzionata da 6 mesi a 3 anni di reclusione.

Il virus corre

Nella Repubblica ceca, con oltre 10 milioni di abitanti, la percentuale dei completamente vaccinati è attualmente salita al 58%. Ieri sono stati rilevati 13.374 nuovi casi positivi, 4 750 persone sono attualmente ricoverate con covid-19 negli ospedali, 700 delle quali in gravi condizioni. Il tasso di incidenza settimanale è 847 su 100.000 abitanti. La Repubblica ceca è attualmente il quinto paese più colpito dell'Ue, mentre una settimana fa era al decimo posto.