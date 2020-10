Nizza, gruppo tunisino Al Mahdi rivendica attacco terroristico

La procura antiterrorismo di Tunisi ha ordinato l'apertura di un'indagine sulla presunta esistenza del gruppo terroristico Al Mahdi nel sud della Tunisia e sul suo potenziale coinvolgimento nell'attacco terroristico di Nizza, in Francia. Lo ha detto il portavoce e sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tunisi Mohsen Dalì all'agenzia Tap, spiegando che l'avvio di quest'indagine segue un post sui social di un individuo che afferma di appartenere al gruppo Al Mahdi nel sud della Tunisia e che avrebbe rivendicato la responsabilità dell'attacco di Nizza.

