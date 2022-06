Nigeria, commando fa strage in una chiesa cattolica: almeno 50 morti, molti bambini. Rapiti sacerdote e alcuni fedeli

Nigeria, uomini armati hanno sparato facendo strage dentro la chiesa di San Francesco, nello stato di Ondo mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste. La chiesa cattolica si trova nel sudovest del Paese. Secondo una prima ricostruzione, il commando avrebbe anche fatto uso di esplosivi. Sono almeno 50 le vittime dell'attacco sferrato nella chiesa di San Francesco, nello stato nigeriano di Ondo, da un commando di uomini armati. Lo riferisce il quotidiano di Lagos, The Nation Newspaper, mentre un altro quotidiano, Vanguard news, parla di 25 morti. Tra le vittime anche donne e bambini, scrivono i media. Diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni.

Rapito un sacerdote

Nell'assalto alla chiesa cattolica di San Francesco Saverio a Owo, in Nigeria, il commando avrebbe rapito un sacerdote e alcuni fedeli che partecipavano alla messa. Lo hanno detto testimoni alla Bbc.

La condanna. La strage nella chiesa cattolica di San Francesco di Owo, nello Stato nigeriano dell'Ondo, è giunta inaspettata almeno secondo una dichiarazione del governatore locale, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, rilanciata da vari media tra cui il sito Legit. «L'attacco vile e satanico è un assalto calcolato alle persone amanti della pace del Regno di Owo che hanno goduto di relativa pace nel corso degli anni», ha dichiarato il governatore dell'Ondo affermando che questa «Ô una domenica nera per Owo». «Si tratta di uno sviluppo inaspettato. Sono scioccato a dir poco. Tuttavia, impegneremo ogni risorsa disponibile per dare la caccia a questi assalitori e per fargliela pagare. Non ci piegheremo mai alle macchinazioni di elementi senza cuore nella nostra volontà di liberare il nostro Stato dai criminali», ha affermato Akeredolu. «Esorto il nostro popolo a rimanere calmo e vigile. A non farsi giustizia da solo. Ho parlato con i capi delle agenzie di sicurezza. Mi è stato anche assicurato che gli agenti di sicurezza sono stati schierati per monitorare e ripristinare la normalità nel regno di Owo», ha riferito il governatore usando il termine che indica la tradizionale ripartizione amministrativa nigeriana che prevede l'esistenza di «regni» a livello locale.