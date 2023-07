Niger, i filogolpisti assaltano l'ambasciata francese: «Viva Putin». L'Eliseo: «Non tollereremo attacchi»

Niger, la situazione sta diventando sempre più esplosiva dopo che il generale Tchiani ha rivendicato il colpo di stato che mercoledì ha destituito il presidente Mohamed Bazoum, eletto democraticamente.

Migliaia di persone si sono radunate davanti all’ambasciata francese a Niamey nell’ambito della manifestazione di piazza in corso nella capitale nigerina a sostegno dei militari. Il corteo è stato sciolto dopo qualche ora solo grazie all'utilizzo dei lacrimogeni.

La crisi in Niger / Come l’Europa deve tornare a parlare all’Africa

Niger, i cori «Viva Putin»

Stando a quanto riportato dal giornalista della Afp, alcuni manifestanti hanno rimosso la targa con su scritto “Ambasciata francese in Niger”, prima di calpestarla a terra e di sostituirla con bandiere russe e nigerine. “Viva Putin”, “viva la Russia”, “abbasso la Francia”, hanno gridato i dimostranti. La manifestazione a favore della giunta militare si tiene in concomitanza del vertice straordinario sul Niger indetto dall’organizzazione regionale Ecowas ad Abuja, in Nigeria, accusato dai golpisti di avere come obiettivo quello di “convalidare un piano di aggressione contro il Niger, attraverso un imminente intervento militare a Niamey in collaborazione con i paesi africani non membri dell’organizzazione e alcuni paesi occidentali”.

Prigozhin esulta per il colpo di Stato in Niger. La firma di Wagner sul golpe dei militari: «Subito via i colonizzatori»

Niger, la risposta di Macron

Il presidente Emmanuel Macron «non tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi» in Niger. Lo fa sapere l'Eliseo, secondo quanto riportano i media francesi. «Chiunque attacchi i cittadini, l'esercito ed i diplomatici francesi vedrà la Francia rispondere immediatamente e irremovibilmente», aggiunge la presidenza.

Niger, il generale Tchiani si presenta in tv come nuovo leader

Niger, la possibile risposta dei Paesi africani

I leader golpisti in Niger mettono in guardia contro un intervento militare nel Paese, mentre l'Ecowas (la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) si riunisce in un summit d'emergenza che potrebbe decidere sanzioni contro Niamey. «L'obiettivo dell'incontro - ha denunciato il portavoce della giunta, il colonnello Amadou Abdramane, in una dichiarazione letta in tv - è di approvare un piamo di aggressione contro il Niger attraverso un intervento militare imminente a Niamey, in collaborazione con altri Paesi africani che non sono membri dell'Ecowas e alcuni Paesi occidentali». Quindi il portavoce ha avvertito: «Vogliamo ricordare una volta di più all'Ecowas e a qualsiasi altro avventuriero della nostra determinazione a difendere la nostra patria».

Colpo di Stato militare in Niger, rimosso il presidente Mohamed Bazoum