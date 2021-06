​Nicaragua, arrestata leader dell'opposizione Chamorro: «La repressione sta arrivando al suo massimo»

La decisione della giustizia del Nicaragua di disporre ieri gli arresti domiciliari della leader oppositrice Cristiana Mara Chamorro Barros per l'accusa di falsità Ideologica in concorso reale con il reato di riciclaggio di denaro, beni e attivi, a danno dello Stato e della società, è stata immediatamente criticata a livello nazionale e internazionale. Il precandidato presidenziale e cugino della leader oppositrice, Juan Sebastián Chamorro ha sottolineato via Twitter che «la repressione della dittatura sta arrivando al suo massimo. Tutti a protestare - ha chiesto - da case, strade, quartieri e città. O ci uniamo tutti in questa battaglia o ci catturano separatamente».

Il direttore esecutivo per le Americhe di Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, ha chiesto a Stati Uniti e Unione europea (Ue) di «condannare con una sola voce questo piano per impedire lo svolgimento di elezioni democratiche». Reagendo da parte sua alla inabilitazione politica e alla proibizione di ricoprire cariche pubbliche di Cristiana Chamorro decisa dalla giustizia, l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha sostenuto che «azioni come questa privano di qualsiasi credibilità politica il governo e gli organizzatori del processo elettorale». Condanne sono venute infine anche dall'Ufficio dell'Alto Commissariato dell'Onu per i Diritti umani di Michelle Bachelet, dal ministero degli Esteri del Canada e dal presidente di Panama, Juan Carlos Varela.