Donald Trump, i fan di Baba Vanga citano una vecchia profezia: «Il presidente sarà affetto da una misteriosa malattia»

«Il presidente degli Stati Uniti sarà affetto da una misteriosa malattia nel 2020». Su Donald Trump, ricoverato all'indomani della positività al coronavirus, la veggente non vedente Baba Vanga avrebbe predetto tutto anni fa. La donna, soprannominata “Nostradamus dei Balcani”, è deceduta nel 1996 e - secondo i suoi fedelissimi - aveva previsto un terribile destino per l'inquilino della Casa Bianca. In queste ore c'è chi ha portato alla ribalta quella vecchia profezia suscitando l'attenzione dei media e dei social, sempre più divisi tra chi è facilmente suggestionabile e chi parla di "bufala".

Come riporta Il Mirror, Baba Vanga avrebbe parlato di gravi conseguenze come la sordità e un tumore al cervello. Baba Vanga perse la vista in seguito a una tempesta di sabbia scatenatasi nei pressi della fattoria della sua famiglia in Macedonia. I fan attribuiscono a quella disgrazia l'aver ricevuto in dono una seconda vista e poteri paranormali. Per gli estimatori, infatti, era in grado di prevedere gli eventi futuri. Le sue profezie non sono mai state scritte, ma il governo bulgarola prendeva così sul serio da tenerla sul libro paga.



Tra le profezie diventate famose in tutto il mondo, c'è quella del 1989 in cui preannunciava l’attacco alle Torri Gemelle del 2001: «Orrore, orrore! I fratelli americani cadranno dopo essere stati attaccati dagli uccelli d’acciaio. I lupi ululeranno in un cespuglio e sangue innocente sgorgherà».

Tra le altre profezie accreditate a Baba Vanga:

- Il riscaldamento globale e lo tsunami del 2004 (predetto negli anni '50): «Le regioni fredde diventeranno calde e i vulcani si sveglieranno. Un'onda gigantesca colpirà una grande costa e le città, gli edifici e le persone, saranno completamente sommersi dalle acque. Tutto si scioglierà come il ghiaccio».

- La tragedia del sottomarino Kursk nel 2000 (predetta nel 1980): «Alla fine del secolo, nell'agosto 1999 o 2000, Kursk sarà sommersa dalle acque e tutto il mondo piangerà per lei».

- L'elezione di Obama: «Il 44° presidente degli Stati Uniti sarà afroamericano e sarà l'ultimo della loro storia».

- La Primavera Araba: «Ci sarà una grande guerra islamica, che inizierà nel 2010 e diventerà mondiale. In Siria gli arabi utilizzeranno armi chimiche contro gli europei».

Gli scettici sono convinti che le predizioni di maggiore fama siano state aggiunte anni dopo la sua morte, mentre altre si sono rivelate completamente sbagliate, come quella relativa a una guerra nucleare che sarebbe dovuta scoppiare tra il 2010 e il 2014. Sembra, inoltre, che avesse predetto la malattia per il presidente americano nel 2019, non nel 2020.

Per quanto riguarda il futuro, invece, Baba Vanga avrebbe previsto un cambiamento nell'orbita terrestre nel 2023 e la scoperta di un modo per viaggiare nel tempo nel 2304. L'ultima profezia è sull'anno 5079 che, per la sensitiva segnerà la fine dell'Universo.

