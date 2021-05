New York, per chi si vaccina lotteria con premio da 5 milioni di dollari

Chi si vaccina contro il Covid in una clinica dello Stato di New York può vincere sino a 5 milioni di dollari in una lotteria: è l'iniziativa lanciata dal governatore Andrew Cuomo come incentivo per immunizzare il maggior numero possibile di persone. Chi vi aderisce riceverà un biglietto da 20 dollari per partecipare all'estrazione, dove sono in palio 13 premi, da 20 dollari a 5 milioni di dollari. Si tratta di una delle molte iniziative promosse negli Usa per convincere anche gli scettici a vaccinarsi. Il primo Stato ad offrire la partecipazione ad una lotteria è stato l'Ohio, con la possibilità di vincere un premio sino ad un milione di dollari.