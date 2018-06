Sparatoria al Festival in New Jersey: 20 feriti, morto uno degli assalitori

Torna la paura negli Usa. Sparatoria nella notte all' Art festival di Trenton, New Jersey, dove due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla. Una persona è morta, 20 feriti, di cui 3 sono in gravi condizioni: uno è un ragazzino di 13 anni. Tra i feriti anche uno dei due assalitori. Lo riferiscono le forze dell'ordine.



«Tutte le indicazioni sono che c'è stata una lite tra alcune persone all'Art all Night festival»: lo ha riferito Angelo Onofri, procuratore della contea di Mercer, New Jersey, dove è avvenuta la sparatoria in cui sono rimaste ferite 20 persone ed è morto uno degli assalitori. Secondo una prima ricostruzione alcuni dei presenti hanno cominciato a spararsi tra di loro all'interno del festival di Trenton, capoluogo della contea di Mercer e capitale dello Stato del New Jersey.(

