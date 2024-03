Netanyahu, intervento-lampo a un'ernia. Interim al ministro della Giustizia israeliano Levin

Benjamin Netanyahu viene operato questa sera a un'ernia, intervento che richiede l'anestia.

Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano spiegando che il vice, il ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin, assumerà le funzioni di premier ad interim. L'intervento avverrà dopo la riunione del gabinetto di guerra di questa sera. L'ernia è stata scoperta a Netanyahu dopo un controllo di routine ieri sera.

La protesta a Tel Aviv

Migliaia di israeliani hanno marciato sabato a Tel Aviv chiedendo il rilascio degli ostaggi dopo l'appello rivolto alla popolazione a scendere in piazza dal Forum sugli ostaggi e delle famiglie scomparse. Il sito di notizie Ynet riferisce che i manifestanti hanno bloccato il traffico in strada e hanno invitano le persone sedute nei bar a unirsi a loro. Secondo The Times of Israel la polizia ha sparato degli idranti ad acqua sull'autostrada e ha utilizzato i cavalli per disperdere i dimostranti. Haaretz riporta che Aviva Siegal, un'israeliana liberata dalla prigionia di Hamas il cui marito, Keith, è ancora prigioniero, ha invitato il primo ministro Benyamin Netanyahu a «fare tutto» il possibile «per riportare a casa» gli ostaggi. «Non parlare di vittoria - ha affermato Siegal rivolgendosi al primo ministro -, non è possibile riportare indietro la delegazione del Qatar senza avere un accordo. Non osare andare a dormire senza pensare agli ostaggi».