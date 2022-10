Netanyahu colto da malore durante le preghiere in sinagoga, l'ex premier israeliano ricoverato ​a Gerusalemme

Benyamin Netanyahu ricoverato in ospedale a Gerusalemme dopo un malore. L'ex premier israeliano e attuale leader dell'opposizione si è sentito male durante le preghiere in sinagoga in occasione della festività ebraica di Yom Kippur.

Il malore

Netanyahu, 72 anni, ha avvertito dolori al petto, è stato curato sul posto e poi portato all'ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme, secondo l'emittente israeliana Kan. L'ufficio stampa dell'ex premier ha assicurato che gli esami effettuati hanno rilevato parametri «normali» e che Netanyahu ora «si sente bene», ma resterà la notte in ospedale sotto osservazione.