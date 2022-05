Neonato stuprato e ucciso da soldati russi malati: l'accusa del Ministero della Difesa ucraino

Un neonato ucraino morto dopo essere stato violentato da soldati russi malati. Nell'orrore della guerra si aggiungono ulteriori aggiaccianti accuse nei confronti delle truppe al servizio di Vladimir Putin. A lanciarle è Kiev, attraverso il Ministero della Difesa. Che ha rilasciato un rapporto da far gelare il sangue: in sole 24 ore le milizie di Mosca si sarebbero rese responsabili di «dieci casi di stupro» tra cui se ne contato anche otto che hanno avuto come vittima bambini.

Un rapporto affidato a twitter, qui sotto riportato.

🇺🇦 Ombudswoman: Today, in just one hour, 10 reports of rape by the 🇷🇺 occupiers, including 8 children, were received from newly liberated villages in the Kharkiv region. Yesterday - 56 reports.

Among the children: two 10-year-old boys and a 1-year-old boy who died of his injuries

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 19, 2022