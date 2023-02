Terremoto Turchia, migliaia di richieste di adozione per Aya: la neonata sopravvissuta alla sua famiglia

Si chiama Aya la neonata trovata ancora viva legata al cordone ombelicale alla madre defunta dopo il terremoto che ha colpito Turchia e Siria. In arabo significa “miracolo”. Si trovava nella cittadina siriana di Jandairis, nel nord-ovest del Paese.

La bambina è l'unica sopravvissuta della famiglia che è morta dopo il crollo del loro edificio di quattro piani. “È arrivata in uno stato di salute generale molto precario. Aveva lividi, protuberanze, aveva freddo e respirava a malapena”, ha detto Hani Marouf, il pediatra che si prende cura di lei in ospedale, come riportato dalla BBC.

Le richieste di adozione

Sui social, migliaia di persone hanno dichiarato di voler adottare il neonato. “Non permetterò a nessuno di adottarlo ancora. Fino al ritorno della sua lontana famiglia, la tratterò come una delle mie figlie", ha detto il direttore dell'ospedale Khalid Attiah.

La storia di Moussa

Un altro bambino è stato salvato nella stessa città Nella stessa città di Jandairis venerdì, cinque giorni dopo il terremoto, i soccorritori hanno tratto in salvo dalle macerie un bambino di 6 anni. In stato di shock e ferito al volto, Moussa Hmeidi è stato estratto dalle rovine per acclamare. Sul posto gli sono stati prestati i primi soccorsi.

Il bilancio delle vittime

Il violento terremoto all'alba di lunedì ha ucciso più di 22.300 persone in Turchia e Siria in uno dei peggiori disastri nella regione da un secolo. Secondo una valutazione provvisoria, le vittime sarebbero almeno 3.377, di cui almeno 2.030 uccise nelle zone controllate dai ribelli.