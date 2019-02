di Alessia Strinati

Unaal freddo e al gelo in unA fare la scioccante scoperta sono stati alcuni passanti che hanno notato il fagotto a East Ham, Newham, a Londra,di giovedì scorso. La piccola è stata subito portata in ospedale, dove si trova tutt'ora, accudita dalle infermiere e i medici del reparto.La neonata è arrivata in gravi condizioni, dovute al freddo, le è stata fatta una flebo, ma ora sembra essere stabile e in fase di ripresa, come riporta anche la stampa locale. La polizia però è sulle tracce della madre, perché lei stessa potrebbe avere bisogno di cure, potrebbe stare male, ma soprattutto per capire cosa possa aver spinto la donna a compiere un simile gesto. Scotland Yard ha per questo motivo diffuso un appello, in cui ha fatto sapere che la mamma sarà accolta in un posto sicuro: «Esortiamo chiunque sappia qualcosa ha contattare la polizia. Lo scopo è quello di poter riunire questa bambina con sua madre».