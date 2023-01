Guerra in Ucraina. «Nelle trincee», il reality-show di Netflix che racconta la vita in battaglia: «È una fake news russa»

Si chiama «In the Trenches» (nelle trincee, ndr.) il nuovo programma targato Netflix che racconta la vita dei soldati ucraini in guerra. Su Telegram, YouTube e Vkontate (una sorta di Facebook russo, ndr.) sono state difuse diffuse informazioni sulle riprese in Ucraina ma la casa di produzione ucraina ha smentito tutto: si tratta di una fakenews della propaganda russa.



Utenti russi stanno pubblicando quelli che affermano essere screenshot della casa di produzione Film.Ua group, intenzionata, secondo loro, a realizzare un reality show sulla guerra e sulle trincee ucraine. Il programma dovrebbe mostare la crudeltà nella guerra e il regime politico della Federazione Russa. Come risulta dagli screenshot, le riprese si svolgeranno nelle zone di combattimento, ma le vite dei partecipanti non saranno in pericolo. Secondo le fonti, i canali televisivi ucraini sono già interessati al progetto e sono in corso trattative soprattutto con Netflix.



In Ukraine, soldiers are living out the winter in trenches, some of them calf-deep in mud and under constant shelling. We went to Kharkiv and Donbas to write about what that’s like. pic.twitter.com/Y92iukdFUx — Louise Callaghan (@louiseelisabet) January 22, 2023

Gli screenshot e l'ipotetica messa in scena di un prodotto del genere è frutto di una grande fakenews di matrice russa: non esiste alcuna menzione di un tale reality show sul sito Web e sulle pagine dei social media ufficiali di Media Group. Nessun annuncio di casting per questo tipo di spettacolo è stato trovato nella versione ucraina di Acmodasi, la più grande risorsa di casting online.

Alla fine, lo stesso gruppo di media Film.ua Group ha smentito le notizie sulle riprese del reality show In the Trenche: «Non abbiamo inviato tali informazioni a nessuno e non è vero. Tuto ciò è un falso», ha dichiarato il gruppo in un commento a Ukrinform.

I russi hanno precedentemente diffuso altre storie false riguardanti il ​​mercato cinematografico ucraino. Come riportato da Stopfake, fonti russe stavano diffondendo l'accusa secondo cui l'Ucraina creava falsi video in cui erano presenti morti «recitate»: in realtà il video, condiviso online, raffigurava le riprese del documentario ucraino «The Region of Heroes».