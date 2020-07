Naya Rivera, «ritrovato un corpo nel lago in cui è scomparsa l'attrice di Glee»

NEW YORK - Le autorità di Los Angeles hanno rivelato di aver rinvenuto un corpo nel lago dove lo scorso 8 luglio è scomparsa l'attrice Naya Rivera.

Più tardi nella giornata l'ufficio dello sceriffo terrà una conferenza stampa per rivelare l'identità della persona, ma la stampa Usa dà già per scontato che si tratti della 33enne attrice, famosa per il suo ruolo nel programma televisivo Glee.

Proprio oggi cade il settimo anniversario della morte di un altro interprete della serie televiva, Cory Monteith, che interpretava la parte di un giocatore di football che accetta a malavoglia di far parte del club musicale, il Glee appunto, della sua scuola.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020