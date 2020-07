Naya Rivera, l'ex marito corre ad abbracciare il figlio: «Sono sconvolto, non sapevo fossero al lago»

Naya Rivera, mentre continuo le ricerche del corpo nel lago, l'ex marito Ryan Dorsey è corso dal suo bambino: l'attrice di Glee e l'attore sono stati sposati dal 2014 al 2018. Dopo la fine del matrimonio, hanno richiesto l'affidamento congiunto del piccolo Josey, che oggi ha quattro anni. Non appena appreso della scomparsa della ex moglie, Ryan Dorsey è andato dal piccolo. Nelle foto pubblicate da Daily Mail, l'attore è immortalato mentre lo va a prendere in quella che sarebbe la casa della sorella di Naya Rivera, Nickayla. Dorsey stringe il piccolo tra le braccia e lo porta via con sé.

Il Daily Mail sostiene di aver chiesto a Ryan Dorsey di rilasciare una dichiarazione sull'accaduto. Il trentaseienne ha dichiarato di essere

troppo sconvolto per rispondere a qualsiasi domanda

e ha aggiunto che ora la sua priorità è prendersi cura di suo figlio. Il tabloid, allora, ha contattato un amico dell'attore che ha dichiarato:

Ryan non aveva idea che la sua ex moglie stesse portando Josey al Lago Piru . È corso da suo figlio non appena ha saputo che è stato ritrovato da solo. È andato a occuparsi di lui. Naya Rivera era a Los Angeles per lavoro, ma non sapevo dove alloggiasse. Nessuno di noi sa di più di quanto stiano riportando i giornali. Naya non era in contatto con Ryan. Non lo informava su cosa stesse facendo. Lui non ne aveva idea. È una circostanza orribile e speriamo per il meglio

CCTV footage shows Naya Rivera and son Josey boarding boat on lake hours before Glee star is believed to have drowned in 'tragic accident' https://t.co/cn8MDCZchr pic.twitter.com/w0fqtzjqOH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 10, 2020

