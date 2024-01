Navi iraniane e missili Houti, la mappa degli attacchi nel Mar Rosso: dal mercantile dirottato alla fregata francese colpita

Non si fermano gli attacchi degli Houti dallo Yemen. L'ultimo è diretto contro un gruppo di navi mercantili nel Mar Rosso. I ribelli avrebbero lanciato due missili. «Il 2 gennaio, intorno alle 21.30 ora di Sanàa, gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato due missili balistici antinave da aree dello Yemen sotto il loro controllo in direzione del Mar Rosso meridionale», si legge in un messaggio su X del Centcom, che conferma come «vari mercantili» che si trovavano nella zona abbiano «segnalato l'impatto» dei missili, senza riportare danni. «Queste azioni illegali mettono in pericolo le vite di decine di marittimi innocenti e continuano a ostacolare il libero flusso del commercio internazionale», si legge ancora. Secondo il Centcom, si tratta del 24esimo «attacco contro mercantili nel Mar Rosso meridionale dal 19 novembre». Il quotidiano israeliano Haaretz ha diffuso una mappa con tutti le operazioni offensive lanciate dagli Houti negli ultimi mesi.

Nave da guerra iraniana entra nel Mar Rosso, il cacciatorpediniere Alborz pronto all'attacco

La difesa del cacciatorpediniere inglese

La HMS Diamante, cacciatorpediniere della Royal Navy, il 15 dicembre 2023 abbatte un drone Houthi lanciato contro le navi nel Mar Rosso meridionale.

Il dirottamento

Il 19 novembre del 2023 gli Houthi (in elicottero) salgono a bordo della nave da trasporto Galaxy Leader e la dirottano al porto di Hudaydah. L'imbarcazione è di proprietà della Galaxy Maritime Ltd (Rami Unger).

La risposta della fregata francese

Una fregata della Marina francese, la Languedoc, abbatte due droni Houthi lanciati contro di essa, a 100 km dalla costa dello Yemen. È il 9 dicembre 2023, porto di Hudaydah.

Dodici droni Houti abbattuti

Il cacciatorpediniere della Marina USS Laboon e gli F/A-18 della portaerei Eisenhower abbattono 12 droni d'attacco, 3 missili balistici antinave e 2 missili da crociera lanciati dagli Houthi. Nessun danno alle navi in ​​zona nell'incursione del 26 dicembre 2023.

L'incendio sulla nave della Libera

La nave portacontainer Al Jasrah (Liberia), in navigazione dalla Grecia a Singapore, viene colpita da un drone provocando un incendio a bordo. È il 12 dicembre 2023. Gli Houthi hanno anche ordinato ad un'altra nave di cambiare rotta verso lo Yemen

L'attacco alla petroliera norvegese

Il 18 dicembre 2023 un drone spara contro una petroliera norvegese che trasporta biodiesel dall'Arabia Saudita all'isola La Riunione (vicino al Madagascar). Si tratta della Swan Atlantic, delle Isole Cayman, a Bab el-Mandeb. Nonostante il colpo, continua la sua rotta. Il proprietario dice che non ci sono collegamenti con Israele.

La portacontainer di Panama mancata

Non tutti i colpi degli Houti vanno a segno. Il 18 dicembre 2023 la MSC Clara, nave portacontainer di Panama in navigazione dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi Uniti, segnala un'esplosione nelle vicinanze dell'acqua, ma non è stata colpita.