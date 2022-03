Nave da sbarco russa distrutta nel porto di Berdyansk (ma la città è sempre assediata)

Nel porto sul Mare d'Azov occupato dai russi di Berdyansk, sempre nel sud del Paese, è stata distrutta una grande nave da sbarco anfibia russa, che secondo i media ucraini stava trasportava materiale militare. Il porto è infatti stato usato finora per portare le forniture alle forze russe che da settimane stanno assediando Mariupol, a circa 70 km a nordest del porto. La città, intanto, è sempre assediata: sette corridoi umanitari sono stati concordati per oggi, ha detto la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk, ma non è stato concordato alcun passaggio sicuro da Mariupol.

Colpi di artiglieria nella notte invece contro il porto di Odessa dalle navi russe. Il portavoce dell'esercito ucraino dell'oblast ha confermato l'accaduto: «Hanno cercato di spaventarci, facendo manovre al largo della costa ma hanno fallito». Ed è sotto controllo la maggior parte dell'incendio sviluppatosi nell'area vicina alla centrale nucleare di Chernobyl, ha riferito il Ministro dell'ecologia e delle risorse naturali Ruslan Strelets. Nell'area nelle ultime due settimane si erano registrati più di 30 incendi.

Ucraina, colpita nave russa: le immagini dell'esplosione nel porto