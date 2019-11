Nave-bestiame si rovescia, oltre 10mila pecore muoiono annegate: la rabbia degli animalisti

di Remo Sabatini

La dinamica del disastro non è ancora chiara. Di certo c'è che la nave mercantile che si è rovesciata al largo della costa rumena, mentre era in navigazione nelle acque del Mar Nero, trasportava più di 14mila pecore, oltre ai membri dell'equipaggio che, miracolosamente, sono stati tratti tutti in salvo.La tragedia è avvenuta domenica scorsa mentre la Queen Hind, questo il nome della nave coinvolta, era partita da poco dal porto di Capu Midia. Lunga 85 metri, il mercantile avrebbe dovuto raggiungere la città saudita di Jeddah dove il carico animale, era atteso. L'incidente, sul quale stanno indagando le autorità, sarebbe avvenuto poco dopo aver lasciato la costa e, come illustrato dalle immagini che pubblichiamo, diffuse sui social da Animals International, l'organizzazione internazionale che si occupa di salvaguardia animale potrebbe essere stato causato dall'eccessivo carico imbarcato. Questa, una delle accuse formulate dalla ONG animalista che, ora, chiede spiegazioni.Le fasi del naufragio e dei soccorsi, stando a quanto ricostruito finora, sono state drammatiche. Con gli uomini dell'equipaggio ormai salvi, si è comunque cercato di fare il possibile per salvare gli animali. Impresa gigantesca visto l'alto numero di pecore che, sottocoperta e in preda al panico, non sarebbero state in alcun modo capaci di trovare da sole una via d'uscita. Così, l'esiguo numero di esemplari sopravvissuti, rappresenta l'ennesima tragedia che colpisce il mondo legato al trasporto di animali vivi. Vero e proprio mondo di mezzo dove, spesso, il bestiame viene stipato fino all'inverosimile e trattato senza alcun tipo di riguardo. «Tanto, questa la giustificazione classica adottata dai più, devono finire al macello». E allora, anche una ciotola d'acqua fresca può rappresentare una inutile perdita di tempo.