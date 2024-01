Nave da guerra iraniana entra nel Mar Rosso, il cacciatorpediniere Alborz pronto all'attacco

L'Iran fa la sua mossa. Schierata una nave da guerra nel Mar Rosso. È la Alborz, dotata di 8 missili da crociera a lungo raggio. La scintilla che potrebbe portare all'attacco delle rivali potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Il livello di allerta nelle acque del Medio Oriente sale. E non si ferma l'escalation. Se la Nato ha aumentato il contigente nell'ultimo periodo (anche la fregata italiana Fasan arriverà), i Paesi arabi non stanno a guardare.

Ora il cacciatorpediniere ha superato lo stretto di Bab-el-Mandeb e minaccia le altre imbarcazioni.

Portaerei Ford lascia il Mediterraneo, gli Usa cambiano strategia: cosa sta succedendo

Nel Mar Rosso la situazione è critica. Le tensioni sono scatenate dai ripetuti attacchi contro le navi mercantili da parte degli Houthi yemeniti (sostenuti dall'Iran). Negli ultimi giorni le forze statunitensi hanno affondato tre imbarcazioni dei ribelli, uccidendone almeno 10. Ogni attacco (e qualsiasi risposta) è stata annunciata attraverso i canali social. Anche il Regno Unito è intervenuto, minacciando un'azione militare «diretta» contro gli Houthi.

31DEC2023 Updated map of warships operating in Red Sea, Gulf of Oman, Gulf of Aden, Persian Gulf, Arabian Sea.



