Nave fantasma riappare dopo quasi 10 anni senza equipaggio: era scomparsa nel 2009

di Silvia Natella

Come in un film dell'orrore, una nave container scomparsa quasi dieci anni fa è apparsa a largo delle coste delspaventando un gruppo di pescatori. A bordo, infatti, non c'era nessun equipaggio. Secondo la marina del Paese asiatico, il- battente bandiera indonesiana - era inizialmente diretto verso un sito di smantellamento in Bangladesh, ma è poi stato abbandonato in mare da un rimorchiatore in seguito ad un guasto. L'ultimo avvistamento risale al 2009, come scrive l'Independent. La "nave fantasma" è stata localizzata questa settimana ed era arenata su un banco di sabbia. «Non aveva né equipaggio, né merci a bordo», ha spiegato la polizia. Il cargo indonesiano è lungo più di 177 metri e all'inizio sono state necessarie delle indagini degli inquirenti per risolvere il mistero. Un rimorchiatore, chiamato "Independence", avrebbe dovuto trainare la Sam Rataulangi PB1600 fino alla sua destinazione dopo un guasto. L'equipaggio ha abbandonato i mezzi a causa del maltempo e si sono perse le tracce della nave.Polizia, marina e altro personale militare sono riusciti per la prima volta a salire a bordo giovedì, come riportato da una deputato regionale, che ha così raccontato al: «Nessun membro dell’equipaggio o carico è stato trovato sulla nave. È strano che una nave così grande sia finita nelle nostre acque». La nave è ancora funzionate.