Nato, annuncio choc del Presidente del Comitato militare: «Guerra totale con la Russia nei prossimi 20 anni»

«I civili devono prepararsi per una guerra totale con la Russia nei prossimi 20 anni», ha avvertito un alto funzionario militare della Nato. Se le forze armate sono pronte per lo scoppio della guerra, i privati ​​cittadini devono essere pronti per un conflitto che richiederebbe un cambiamento radicale nelle loro vite, ha detto il Presidente del Comitato militare Rob Bauer. In caso di scoppio di una guerra sarà necessario mobilitare un gran numero di civili e i governi dovrebbero mettere in atto sistemi per gestire il processo, ha proseguito Bauer nell'incontro di giovedì a Bruxelles.

Pace « non scontata »

Le opinioni pubbliche dei Paesi che compongono la Nato «devono capire» che non si può più dare la pace per «scontata» nei prossimi anni e che la guerra è un fenomeno che coinvolge tutta la società, che deve sostenere i militari «con uomini e mezzi».

La Svezia si prepara alla guerra

Adml Bauer, un ufficiale della marina olandese che è presidente del comitato militare della NATO, ha elogiato la Svezia per aver chiesto a tutti i suoi cittadini di prepararsi alla guerra prima che il paese aderisca formalmente all'alleanza. La mossa di Stoccolma, annunciata all'inizio di questo mese, ha portato ad un aumento dei volontari per l'organizzazione di protezione civile del paese e ad un picco nelle vendite di torce e radio alimentate a batteria.

Il piano

La prossima settimana circa 90.000 soldati della Nato inizieranno la più grande esercitazione militare del blocco dai tempi della Guerra Fredda. L’operazione Steadfast Defender 2024 ha più che raddoppiato le sue dimensioni da quando è stata annunciata lo scorso anno ed è esplicitamente progettata per preparare l’alleanza a un’invasione russa. La Gran Bretagna ha impegnato circa 20.000 soldati, oltre a carri armati, artiglieria e aerei da combattimento nelle esercitazioni che si svolgeranno in tutta Europa fino a maggio. Ma gli alti funzionari della Nato sono sempre più preoccupati che i governi e i produttori privati ​​di armi restino indietro nei preparativi sul fronte interno.

Le armi

Le scorte di armi e munizioni sono state prosciugate dal conflitto in Ucraina e ci vorranno anni per ricostituirle all’attuale ritmo di produzione. Nel frattempo, la Russia ha triplicato le spese militari portandole al 40% dell’intero bilancio nazionale, accelerando drasticamente le linee di produzione. "Dobbiamo essere più pronti su tutto lo spettro", ha detto Adml Bauer. “Bisogna avere un sistema in atto per trovare più persone in caso di guerra, che lo faccia o meno. Allora si parla di mobilitazione, riservisti o coscrizione. “Bisogna poter contare su una base industriale in grado di produrre armi e munizioni abbastanza velocemente da poter continuare un conflitto se ci si trova dentro”.

La minaccia russa

