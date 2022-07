Nato, computer di un ufficiale tedesco rubato in una riunione a Parigi: panico tra gli Alleati

Panico tra gli Alleati. Un computer di un ufficiale tedesco è stato rubato durante una riunione della Nato al Cercle National des Armees. Il furto è accaduto lo scorso primo luglio a Parigi. L'incidente ha causato preoccupazione e tensioni. La notizia è stata data ieri dal quotidiano francese Le Parisien, confermando le rivelazioni del settimanale satirico Le Canard enchaîné del 13 luglio

I membri dell'Alleanza di aver subito un atto di spionaggio, sullo sfondo di forti tensioni internazionali. L'incidente è tanto più sfortunato in quanto è avvenuto al Cercle National des Armies di Parigi: situato in Place Saint-Augustin, l'edificio dovrebbe essere sorvegliato da vicino, soprattutto quando ospita riunioni di questo tipo.

Il seminario a Parigi era dedicato alla difesa missilistica nel settore marittimo. Argomento estremamente delicato dato il contesto del conflitto in Ucraina e le consegne di armi occidentali a Kiev. Il furto sembra essere stato commesso con sorprendente facilità. L'autore aveva indosso barba e berretto. Per entrare alla riunione si è affiancato a una donna, beffando così la sorveglianza. Una volta dentro, avrebbe salutato i soldati presenti, posato tranquillamente la sua borsa e creato un diversivo tirando fuori i documenti. Poi ha rubato il computer adornato con un adesivo dell'esercito tedesco, appartenente a un'ufficiale donna, e se n'è andato. Quanto ha impiegato? In tutto circa dieci minuti.

