Va in ospedale con un forte dolore ai piedi e il medico la dimette, poche ore dopo mamma di 6 figli muore

di Alessia Strinati

Avevama un sospettomolto forte. Per il medico si trattava di un semplice virus così ha mandato aNatalie Billingham, ma la mamma di ben 6 bambini, a soli 33 anni, èpochi giorni dopo.Natalie sosteneva di avere la sensazione di avere degli spilli sotto i piedi, ma i medici, dopo una notte in osservazione l'hanno dimessa dicendo di usare un bastone nel caso avesse avuto problemi a camminare. Dopo 24 ore la donna si è aggravata ed è stata ricoverata con urgenza, in ospedale è stata messa in coma farmacologico e le è stata amputata una gamba: la diagnosi era di sepsi ma il primo medico che l'aveva visitata non si è accorto di nulla.L'infezione purtroppo, come riporta anche Metro , è stata presa con un grave ritardo e si era espansa fino al cuore e altri organi vitali. Poche ore dopo Natalie è morta e il marito ha dovuto dire ai suoi figli, di età compresa tra gli 8 anni e i 10 mesi, che la loro mamma non c'era più. Il Dudley Group NHS Foundation Trust ha fatto sapere che un medico è stato sospeso, infatti, con una diagnosi tempestiva la donna si sarebbe potuta salvare. Il marito della donna ora chiede giustizia, è stato lui a raccontare di come la prima volta è stata mandata a casa senza esami approfonditi e di come soffriva durante il secondo ricovero in ospedale cercando però di mantenere la calma per i suoi figli, provando anche a rassicurarli.Quella stessa notte il marito è tornato a casa per badare ai bambini ma il giorno dopo le condizioni di Natalie erano precipitate e poche ore dopo è morta.