Gli addobbi dei vicini le danno fastidio, l'anziana taglia i fili nella notte: il video fa il giro del web

di Alix Amer

Il video di una signora anziana che taglia i fili delle luci e degli addobbi di Natale, di una villa accanto alla sua, sta facendo il giro del web in Inghilterra. In piena notte la donna con fare sospetto, con indosso la vestaglia e le ciabatte, si avvicina lentamente alle luci natalizie dei vicini con una sorta di tronchesine in mano. Si guarda attorno per vedere se passa qualcuno, scruta da dove partire e poi si dirige verso un alto albero ricoperto dalle caratteristiche luci.

A quel punto come nulla fosse taglia il filo. Improvvisamente il buio avvolge la casa. Un video però di alcune telecamere sulla strada cattura tutta la sequenza del gesto avvenuto nel giardino della famiglia Hubbert, a Cottingham. Dan, 41 anni, proprietario e padre di due figli, ancora frastornato dall’accaduto, commenta: «La signora poteva rimanere fulminata da sola, mentre tagliava il filo con le pinze».





«Stavo chiamando la polizia per denunciare il fatto - continua l’uomo - pensavo fossero stati dei giovani. Ma quando ho visto chi era stato sono rimasto senza parole». I figli di Dan ci hanno ironizzato sopra «papà devi ricominciate tutto dall’inizio... prendi la scala e parti». E sì perché ora le lucine che avvolgevano alberi e casa Hubbert devono essere sostituite (una fatica non di poco conto). «Eppure bastava che mi dicesse che gli davano fastidio, avrei provato a fare qualcosa». Intanto il video è rimbalzato sul web con tanto di ironia da parte degli utenti: «Ma la vestaglia dove si compra?». «Che pinze ha usato?». «Sembra la scena di un film comico».

