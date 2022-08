Nasa rivela foto mai viste prima dell'esplosione della stella supergigante Betelgeuse

La Nasa svela le immagini (mai viste prima) dell'esplosione della stella supergigante rossa Betelgeuse, che appartiene alla costellazione di Orione. Le foto risalgono alla fine del 2019, quando la stella, che brilla come una gemma rossa nella spalla in alto a destra di Orione, ha subito un inaspettato oscuramento. La supergigante ha continuato a indebolirsi nel 2020. Alcuni scienziati hanno ipotizzato che la stella sarebbe esplosa come una supernova e da allora hanno cercato di determinare cosa le fosse successo.

Ora, gli astronomi hanno analizzato i dati del telescopio spaziale Hubble e di altri osservatori e ritengono che la stella abbia subito una titanica espulsione di massa superficiale, perdendo una parte sostanziale della sua superficie visibile. “Non abbiamo mai visto un'enorme esplosione di massa. Ci rimane qualcosa che non comprendiamo completamente", ha affermato Andrea Dupree, astrofisico del Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian a Cambridge, Massachusetts, in una dichiarazione.